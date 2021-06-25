Минсельхоз заявил об отсутствии угроз из-за жары для зерновых

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что пока угрозы зерновым посевам из-за аномальной жары в России нет. Прогноз сбора урожая сохраняется, заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

«У нас достаточно неплохие были накоплены осадки. В наших основных зерновых регионах сохраняются в метровом слое хорошие осадки, поэтому пока серьезных опасней нет», — процитировал ТАСС ее заявление.

Во многих регионах, отметила Оксана Лут, есть перекосы из-за жары, но синоптики обещают скорый приход дождей.

По прогнозам министерства, в этом году удастся собрать 127 миллионов тонн зерновых.

В Москве и Московской области уже неделю стоит аномальная жара. Ежедневно температура воздуха превышает +33 градуса. С засухой также столкнулись некоторые регионы Сибири, Центральной России, Урала и Поволжья.

В Подмосковье план посевных работ выполнили его уже более чем на 90%. По яровым культурам выполнили уже более чем на 90%, по зерновым и зернобобовым — на 92%, по кормовым — около 83%, овощам — 94%.