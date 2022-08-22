Минсельхоз РФ попросили об исключениях из запрета на въезд для фур Евросоюза

С 1 октября в России начнет действовать запрет на въезд большегрузов из Евросоюза. Товары будут перегружать прямо на границе. Представители бизнеса попросили Минсельхоз РФ ввести исключения для фур с «молочкой», лекарствами и другими товарами, сообщили «Известия».

Новый запрет станет ответной мерой на апрельские санкции Евросоюза. Белоруссия уже ввела аналогичный, и теперь на границе получатели либо перегружают товары из европейских в отечественные фуры, либо перецепляют целыми полуприцепами и так же доставляют в пункты назначения. Власти сделали исключения для грузовиков с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами.

Аналогичный «белый список» выпустят в России. В него включат продукцию фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы.

Свои рекомендации на этот счет направили в Минсельхоз РФ и вице-премьеру Андрею Белоусову производители и торговцы. Например, они предложили внести в него молочную продукцию, закваски, клей и краску для упаковки, так как они требуют особых условий хранения. Кроме того, попросили сделать исключение для алкоголя, так как во время перегрузки бутылки могут разбить. Они также опасаются, что из-за дополнительных манипуляций и рисков вырастут затраты, а соответственно — цены на эти товары.

«Запрет на автоперевозку грузов по территории ЕС российским автотранспортом, ограничение транспортного сообщения с Калининградом транзитом через территорию Литвы и необходимость перецепки товаров на территории Белоруссии уже привели к росту стоимости транспортировки в четыре раза и к четырехкратному росту сроков поставок сырья и комплектующих, которые нужны для обеспечения населения продуктами питания», — предупредил зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.