Минсельхоз рассказал о мерах для стабилизации цен на мясо после слухов о подорожании

Российское правительство приняло целый комплекс мер для стабилизации цен на рынке мяса и мясной продукции. Об этом сообщили в Минсельхозе, передал ТАСС.

Для стабилизации цен в этом году ввели «плавающую» пошлину на экспорт зерна. Вместе с тем продлен импорт сои, которая является основной кормовой составляющей.

Животноводам начали выдавать льготные кредиты на закупку зерна, шротов, витаминов и аминокислот. Также начали предоставлять льготные инвесткредиты на строительство и модернизацию промышленных объектов.

На компенсацию части затрат на закупку кормов животноводческим предприятиям в этом году дополнительно выделят 10 миллиардов рублей субсидий. А с 2022 года государственная поддержка будет осуществляться с акцентом именно на эту отрасль. Это поможет избежать колебаний цен и увеличить объемы производства.

Животноводческие и мясные предприятия с прошлого года работают в условиях значительного повышения издержек. Подорожали кормовые добавки, электричество, перевозки, упаковка и прочие составляющие себестоимости, отметили в ведомстве.

Российские мясоперерабатывающие предприятия ранее предупредили торговые сети о подорожании колбасы и сосисок. Продукция около 10 крупнейших производителей к ноябрю может вырасти в цене на 7–20%.

В Московской области с 25 октября начнут прием заявок на гранты для животноводов.