В Минсельхозе, понаблюдав за ростом цен, предложили ретейлерам в добровольном порядке ограничить наценку на большую часть продуктов. Речь идет о брендах, на товары которых приходится больше 70% продаж в магазинах.

Ограничения по предложению чиновников должны коснуться молочной продукции и хлеба. С инициативой, по информации газеты «Коммерсант», выступила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут 10 февраля.

Официально на запрос издания в Минсельхозе и Минпромторге не ответили. В ФАС заявили, что работу с объединениями и сетями продолжают, убеждая их снизить цены на наиболее востребованные товары в каждой категории. Там надеются, что это поможет избежать дефицита товаров с минимальной наценкой.

Ранее сети уже сообщали регуляторам, что снизят наценку до 5% на некоторые виды хлеба, молочной продукции, сахара и овощей. При этом бренды, наценка на которые будет снижена, ретейлеры решили выбрать сами.

Источники издания уточнили, что ограничить наценку ретейлеры решили на продукцию под собственными торговыми марками (СТМ), но в Минсельхозе сочли, что на СТМ наценка и так минимальная. И если в случае с сахаром и овощами из-за маленького объема брендированной продукции такое снижение будет оправданным, то такие же процедуры с хлебом и молоком реально цены не снизят.

В одной из крупных сетей объяснили, что цены на другие бренды растут в зависимости от оптовой стоимости, заданной производителями. Другой источник из ретейлеров посетовал, что регулирование цен на брендированные товары, пользующиеся наибольшим спросом, может привести к большим убыткам и дефициту.