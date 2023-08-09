Деньги 09 августа 2023, 14:40 Минсельхоз объяснил рост цен на мясо в России Глава Минсельхоза Патрушев: небольшой рост цен на мясо связан с сезонным фактором РИА «Новости»

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Небольшой скачок цен на мясо связан в России с сезонным фактором. Снижение ценника может произойти уже в конце августа. Об этом заявил глава Министерства хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщил ТАСС.

«С учетом роста производства, я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдет в конце августа — начале сентября, и цены будут стабилизированы», — рассказал он.

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По его словам, критичной ситуации на рынке нет. Патрушев добавил, что не видит предпосылок для подорожания мяса или его дефицита.

Министр назвал ситуацию на продовольственном рынке в России спокойной, объемы производства только растут. Например, в связанном с мясом секторе в первой половине этого года зафиксировали рост почти на 9% по сравнению с показателями 2022-го.

Ранее СМИ писали, что в сентябре кофе и чай могут подорожать. Это, в частности, связано с ослаблением рубля и плохим урожаем какао-бобов.