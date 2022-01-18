Минсельхоз не увидел причин для роста цен на сладости

Министерство сельского хозяева не наблюдает тенденции повышения стоимости кондитерских изделий в России. Ответ ведомства привела газета «Известия».

«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», — говорится в сообщении Минсельхоза.

По информации издания, пятерка самых крупных производителей сладостей уведомила торговые сети о повышении стоимости кондитерских изделий с 1 февраля.

Минсельхоз считает, что производители сдерживают повышение цен на кондитерские изделия за счет сокращения маржинальности и оптимизации внутренних процессов, несмотря на удорожание сырья, электроэнергии и логистики.

По данным ведомства, рост цен на муку и яйца не превышал темпов инфляции.

«На рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей», — заявила в Минсельхозе.

Ранее стало известно, что свекла стала самым подорожавшим в 2021 году продуктом, ее цена увеличилась на 62%.

Высокую инфляцию специалисты называют типичной для мировых экономик во время пандемии COVID-19.