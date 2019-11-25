Минсельхоз Крыма рассказал об экспорте продукции полуострова
Генеральный директор сирийской организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Ибрагим Медх рассказал о создании в Дамаске филиала Крымско-сирийского торгового дома. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы ждем шаги, чтобы развивать наши экономические, инвестиционные и торговые отношения», — заявил Медх на форуме «Диалог бизнеса Крым — Сирия: развитие торговых отношений».
Директор торгового дома «Содружество» Сергей Голяндин ранее подписал контракт по экспорту сельхозпродукции с сирийской компанией на два миллиона долларов.
Замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова рассказала, что продукцию региона экспортируют в 13 стран. В частности иностранным партнерам поставляют мясо птицы, винодельческую продукцию, а также крепкие спиртные напитки. Как сообщил сайт «Аргументы и факты», Саудовскую Аравию, Сирию, Египет и Ливан продают зерно.
Зарединова отметила также, что с каждым годом объемы экспорта будут расти.