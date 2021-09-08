Минсельхоз анонсировал снижение цен на мясо

Мясо в России подешевеет. Цены на продукцию начнут снижаться после окончания лета и сокращения на нее спроса, сообщил ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.

Отпускные цены на свинину уже начали корректировать. В ближайшее время это отразится на рознице и стоимости мяса птицы.

«По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен», — подчеркнули в министерстве.

В августе 2021 года, по данным ведомства, в ценах производителей на мясо присутствовала более умеренная, относительно розничных, динамика. Килограмм парной свинины подорожал на 0,7%, за говядину стали просить больше на 0,8%, за мясо кур — на 1%. Баранина, наоборот, стала дешевле на 0,8%.

«Незначительное повышение отпускных цен на отдельные категории мясной продукции было связано с традиционным сезонным фактором (периодом пикников)», — пояснили в Минсельхозе.

Снижение стоимости мяса будет происходить и за счет увеличения объемов производства.