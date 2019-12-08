Минпросвещения придумало, как повысить зарплаты учителям

В июле Дума приняла рекомендации по итогам парламентских слушаний на тему: «О мерах по повышению качества образования в России». Депутаты поддержали предложение министра просвещения Ольги Васильевой о минимальной оплате труда молодого учителя в размере не менее 70% от средней зарплаты в регионе при условии работы на одну ставку (18 часов в неделю).

В письме Минпросвещения говорится, что ставки учителей в разных регионах отличаются в несколько раз — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи в Приморском крае.

Единую систему оплаты труда учителей предложили в Совфеде Подробнее

Минимальные оклады по ставке действуют почти по всей стране, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей — там установлена стоимость одного человеко-часа.

В министерстве отметили, что проект бюджета на 2020–2022 годы предусматривает ежегодное выделение 100 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам, включая учителей.

На днях в Совете Федерации предложили выровнять зарплаты педагогических работников во всех регионах. Для этого предлагается создать единую систему оплаты труда учителей. В Кремле увидели в этом определенные риски.