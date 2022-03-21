Минпромторг заявил о стабилизации спроса на сахар

Объем продаж сахара в крупных российских торговых сетях за неделю снизился на 29%. Минпромторг считает, что это связано со снижением спроса у населения.

Конец февраля и начало марта отметились ажиотажным ростом спроса на ряд позиций. Самым обсуждаемым в интернете стало наличие в магазинах сахара. В этот же период наблюдался не менее высокий спрос на гречку.



Минпромторг заявил, что на этой неделе уже не наблюдается ажиотажных покупок сахара. «При том что все крупнейшие ретейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%», — подчеркнули в министерстве. По данным РИА «Новости», министерство обеспечило бесперебойную доставку сахара-песка в магазины по всей стране.



Минпромторг напомнил, что крупные торговые сети даже вводили наценку в 5%. Также, по данным министерства, во время роста спроса на ряд товаров были недобросовестные лица, которые закупали сахар тоннами и перепродавали с еще большей наценкой.



Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что в России не ожидается дефицита товаров из базовой продовольственной корзины. «По нашим подсчетам, домохозяйства сформировали запасы на месяцы и даже полгода», — добавил Евтухов.