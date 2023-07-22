Деньги 22 июля 2023, 01:20 Минпромторг заявил о росте доли российского оборудования Министр Мантуров: доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли превысит 65% РИА «Новости»

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Доля произведенного Россией оборудования в нефтегазовой отрасли страны в 2023 году преодолеет отметку в 65%. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил во время заседания на тему «Машиностроение для нефтегазовой отрасли», сообщили «Известия».

По словам главы ведомства, за девять лет промышленные предприятия России смогли создать около 140 видов импортозамещающей продукции.

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«Вместе с ростом общего объема рынка доля российского оборудования выросла с 43% до 62%. В 2023 году планируется достичь 65%», — сказал он.

Также в рамках координационного совета прозвучало предложение перейти на стандарты ИНТИ всем российским компаниям. Мантуров поддержал инициативу, отметив, что это поможет «эффективнее работать компаниям с заказчиками оборудования».

Ранее стало известно, что в правительстве РФ рассмотрят идею выделения субсидий для получения дополнительных скидок судостроителями. Согласно предложению, такие меры можно будет использовать для покупки критических комплектующих.