Минпромторг заявил, что ушедшие с российского рынка компании заменят другими

Иностранным компаниям, которые объявили об уходе с российского рынка, сложно будет вернуться. Ведь по законам бизнеса их места занимают конкуренты. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Я бы не сказал, что многие уходят. Кто-то немного меняет бренд, схему работы, привносят новые дизайнерские решения. Россия, во-первых, хороший рынок, во-вторых, с нами выгодно работать. Россию любят, потому что мы четко выполняем взятые на себя обязательства», — сказал Евтухов РИА «Новости».

Он отметил, что компании очень редко сами уходят с рынка и при этом делают политические заявления.

«Некоторые интернациональные компании покидают российский рынок из-за внешнего давления — они же работают не только у нас, но и на другие страны», — объяснил Евтухов.

По его словам, кто-то придумает способы и остается, кто-то давления не выдерживает, кто-то на время останавливает деятельность из-за проблем с логистикой.

Зачастую бизнес принимает решение уйти по экономическим причинам: становится дороже логистика, соответственно, поднимаются цены на продукцию и она становится неконкурентоспособной.

«Рынок не терпит пустоты, в том числе российский. Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел — ему на смену пришли другие. И ушедшему вернуться в прежнюю нишу будет гораздо сложнее, а то и невозможно», — резюмировал Евтухов.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в конце июля заявил, что около 25 тысяч зарубежных компаний или компаний с иностранным капиталом действует в России. При этом 150 из них уходит с российского рынка или находится на этапе принятия этого решения.