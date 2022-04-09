Минпромторг предсказал рост производства в косметической отрасли

Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической отрасли в РФ в 2-3 раза в течение ближайших трех лет. Об этом заявил руководитель министерства Денис Мантуров. По его словам, которые привело РИА «Новости», для этого созданы все условия.

«Сейчас уже созданы условия для серьезного роста — рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трёхкратное увеличение объёмов в течение ближайших трёх лет. В этом случае „на полке“ окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей», — сказал министр.

Мантуров также добавил, что для в настоящее время для производителей открыто «окно возможностей», его необходимо использовать как можно скорее. Представителям отрасли следует сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.

В министерстве сообщили, что в условиях санкций отрасль сталкивается с проблемами в логистике импортных составляющих, со сложностями в соблюдении новых валютных требований и необходимостью проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов. Представители ведомства уверены, что большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию с отечественными производителями сырья, материалов, упаковки и базовой химии.

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