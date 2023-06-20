Деньги 20 июня 2023, 19:26 Производителям комплектующих для судов пообещали скидки Министр Мантуров: Минпромторг готов предоставить скидки по комплектующим в судостроении YouTube

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Правительство рассмотрит идею выделения субсидий для получения дополнительных скидок судостроителями для покупки критических комплектующих. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с президентом России Владимиром Путиным о развитии речного судоходства.

Он пояснил, что сейчас поставщики из дружественных стран, пользуясь своим положением демпингуют цены, чтобы занять российский рынок.

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«Чтобы поддержать наших производителей оборудования, мы предлагаем проработать отдельную меру поддержки на предоставление скидок по наиболее критическим узлам и агрегатам», — привел слова Мантурова ТАСС.

Ранее Мантуров сообщил, что государство готово поддержать возобновление производства автомобилей «Ока».