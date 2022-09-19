Минпромторг оценил объем параллельного импорта к концу года | 360°

Деньги 19 сентября 2022, 08:51 Поделиться Telegram

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Viber Минпромторг оценил объем параллельного импорта к концу года Министр Мантуров: к концу года объем параллельного импорта составит 20 млрд долларов freepik

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Изначальный прогноз по объему параллельного импорта за 2022 год оказался недостаточным. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот показатель увеличен с 16 до 20 миллиардов долларов. Он рассказал об этом в интервью газете «Известия».

«По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов. Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов», — поделился Мантуров.

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Также он отметил, что покинувшие страну компании заинтересованы в возвращении на российский рынок. По его словам, эти предприятия рассматривают различные варианты. Мантуров сказал, что российская сторона оказывает содействие компаниям, которые хотят возобновить деятельность в стране.

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Параллельный импорт запустили 17 мая. Механизм позволяет доставлять в Россию продукцию ушедших из страны компаний через третьи государства.

В начале предполагалось, что таким образом до конца года в страну с помощью этого механизма будут ввезены товары на сумму около 16 миллиардов долларов.

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