Минпромторг назвал неочевидный способ сдержать цены на импорт

Параллельный импорт поможет не только избежать дефицита, но и сдержать рост цен, заявили в Минпромторге России в ответ на запрос РИА «Новости». Продажу зарубежных товаров без разрешения правообладателя разрешили в марте.

«Наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции», — объяснили в пресс-службе министерства.

Ранее Минпромторг анонсировал список товаров для параллельного импорта. В него вошли автомобили и комплектующие, текстиль, кожаные изделия, одежда, меха, телефоны, компьютеры, телеаппаратура, разного рода оборудование. Предполагается, что он будет обновляться каждые два-три месяца. Сейчас этот перечень проходит регистрацию в Минюсте.

Благодаря этому россияне смогут, как и прежде, покупать продукцию компаний Apple, Asus, HP, Intel, Electrolux, Miele, Dyson, Play Station, Nintendo, новые автомобили марок Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac. Все они по политическим причинам приостановили поставки на российский рынок. Товары будут ввозиться не аккредитованными дилерами, а по другим каналам.