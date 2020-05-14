Минобороны, Росгвардия, ФМБА И ФСИН получат 4,8 млрд рублей за борьбу с СОVID-19

Средства направят «федеральным органам исполнительной власти подведомственным организациям, воинским частям в целях осуществления в апреле — июне 2020 года выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медработникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-19».

Предполагается, что Минобороны получит 2769,1 миллиона, Росгвардия — 92,98 миллиона, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России — 751,4 миллиона, ФСБ — 334,08 миллиона, а также ФСИН России — 660,72 миллиона и Управление делами президента РФ — 194,8 миллиона рублей.