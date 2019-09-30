Минкультуры России раскроет данные о финансировании фильмов

Минкультуры решило повысить прозрачность государственной поддержки кино. Для этого ведомство совместно с Фондом кино запустит открытую базу данных с информацией об объемах государственных инвестиций в производство фильмов.

О появлении открытой базы газете «Коммерсант» рассказал министр культуры Владимир Мединский. Она будет находиться на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. В нее поместят данные об объемах и условиях государственной поддержки фильмов с 2015 года.

По информации газеты, в базе уже содержатся некоторые данные. Так, оказалось, что больше всего государственной поддержки с 2015 года получила компания СТВ Сергея Сельянова. С 2015 года вышло 17 фильмов СТВ, на производство которых было выделено с возвратом 165 миллионов рублей и 921,3 миллиона без возврата. Общие сборы этих фильмов составили 5,84 миллиарда рублей.

Среди лидеров студия «Тритэ» Никиты Михалкова, которая на три фильма в сумме получила больше миллиарда рублей при 5,17 миллиарда рублей сборов. Существенную господдержку получила Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Компания сняла 10 фильмов, которые тоже обошлись в более чем миллиард госинвестиций, сборы составили 3,81 миллиарда рублей.

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Судя по данным в базе, 17 компаний не вернули часть средств, вложенных в 18 проектов. Речь идет о 312 миллионах рублей. Это, в том числе, фильм с Димой Биланом 2016 года «Герой».

Гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов заявил, что подобный проект должен был появиться давно. Он ожидает, что так повысится эффективность государственных инвестиций. Правда, другие эксперты заметили, что финансирование остается непрозрачным, и опубликованные цифры нельзя будет проверить.