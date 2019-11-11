Минкомсвязи рассказало о причинах роста цен на мобильную связь

Операторы связи опровергли прогноз о повышении тарифов в 2020 году Подробнее

«Причины для роста тарифов есть. Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ, и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот. Сейчас в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти. Операторы ищут способы разгрузки сетей», — отметил пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков.

По его словам, операторы повысят стоимость в расчете на единицу трафика, если в скором времени не появится дополнительный частотный ресурс.

Ранее операторы связи в России подчеркнули, что не планируют повышать тарифы в следующем году.