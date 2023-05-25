Деньги 25 мая 2023, 11:12 Минкоммерции Китая назвало результаты визита Мишустина Минкоммерции Китая: после визита премьера Мишустина КНР станет наращивать торговлю с РФ РИА «Новости»

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Власти Китая займутся наращиванием торгово-экономического сотрудничества с Россией, созданием благоприятных условий для партнерства. О результатах визита премьер-министра Михаила Мишустина в Шанхай рассказала на брифинге представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин. Ее процитировал ТАСС.

Следующим этапов развития двусторонних отношений после визита премьер-министра, по ее словам, станет реализация министерствами и ведомствами обеих стран достигнутых договоренностей. Китай и Россия оптимизируют структуру и создадут благоприятные условия для торговли.

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«Будем содействовать как повышению качества, так и увеличению масштабов китайско-российского торгово-экономического сотрудничества», — заявила Шу Цзюэтин.

Михаил Мишустин прилетел в Китай 22 мая, чтобы выступить на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Госсовета Ли Цяном в Пекине. Он впервые посетил эту страну в качестве председателя правительства.

По итогам 2022 года объем товарооборота между Россией и Китаем составил 190 миллиардов долларов, а в 2023 году увеличится до 200 миллиардов. В первом квартале российское государство поднялось с 10-го на седьмое место в списке партнеров Китая.