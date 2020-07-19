facebook_pixel
    19 июля 2020, 14:45

    Минюст обяжет благотворительные НКО отчитываться о пожертвованиях

    Алена Макаренко

    Все некоммерческие организации (НКО), занимающиеся благотворительностью, должны будут ежеквартально отчитываться о суммах и использовании собранных пожертвований. Проект приказа разработало Министерство юстиции. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    Такая процедура нужна для повышения прозрачности деятельности НКО. Она же позволит гражданам отследить направление благотворительных пожертвований.

    Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований, должна будет делать доклад о своей работе. Отчет необходимо будет публиковать на информационных ресурсах Минюста в интернете, а также на сайте некоммерческой организации. Делиться сведениями предстоит ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

    НКО обязуют делиться следующей информацией: цели сбора пожертвований и их использование, суммы пожертвований, оставшиеся после достижения целей благотворительного сбора. Помимо этого, предстоит указывать вид и место размещения ящика для сбора, периодичность извлечения из него пожертвований, денежные суммы.

    Проект находится на этапе общественного обсуждения. Оно должно закончиться 30 июля.

    Размещенный проект приказа разработан в соответствии с положениями статьи № 16.1 закона о благотворительности, который вступает в силу в октябре 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минюста. Согласно ее 12-му пункту, указанная статья не распространяется на ящики, размещенные религиозными организациями.