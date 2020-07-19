Минюст обяжет благотворительные НКО отчитываться о пожертвованиях

Такая процедура нужна для повышения прозрачности деятельности НКО. Она же позволит гражданам отследить направление благотворительных пожертвований.

Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований, должна будет делать доклад о своей работе. Отчет необходимо будет публиковать на информационных ресурсах Минюста в интернете, а также на сайте некоммерческой организации. Делиться сведениями предстоит ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

НКО обязуют делиться следующей информацией: цели сбора пожертвований и их использование, суммы пожертвований, оставшиеся после достижения целей благотворительного сбора. Помимо этого, предстоит указывать вид и место размещения ящика для сбора, периодичность извлечения из него пожертвований, денежные суммы.

Проект находится на этапе общественного обсуждения. Оно должно закончиться 30 июля.

Размещенный проект приказа разработан в соответствии с положениями статьи № 16.1 закона о благотворительности, который вступает в силу в октябре 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минюста. Согласно ее 12-му пункту, указанная статья не распространяется на ящики, размещенные религиозными организациями.