Деньги 06 июня 2023, 06:18 Минюст назвал главный недочет законопроекта о налоге на сверхприбыль Минюст России посчитал налог на сверхприбыль противоречащим Конституции РИА «Новости»

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Правительственная комиссия одобрила проект закона Минфина «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», несмотря на критику Минюста. Он посчитал его нормы противоречащими Конституции и неточными, сообщили «Ведомости».

В целом министерство законопроект завизировало, но озвучило несколько вопросов. Во-первых, в него не внесли конкретных оснований для освобождения некоторых добывающих отраслей. Во-вторых, признание в качестве налоговой базы сверхприбыли прошлых лет придаст обратную силу нормам, которые регулировали эти правоотношения, что в Минюсте посчитали противоречащим основному закону.

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На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности документ одобрили с изменением в части освобождения от сбора пользователей режима единого сельскохозяйственного налога. Просьбы других профильных министерств сделать поблажки для предприятий из их отраслей, например, IT, медицинских и образовательных компаний, резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, отклонили.

Компании предложили обложить налогом по ставке 10% от суммы, на которую их прибыль в 2021–2022 годах превысила показатели 2018–2019 годов. Тем, кто уплатит налог на сверхприбыль с 1 октября по 30 ноября 2023 года, сделают скидку на 5%.