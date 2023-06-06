06 июня 2023, 06:18
Минюст назвал главный недочет законопроекта о налоге на сверхприбыль
Минюст России посчитал налог на сверхприбыль противоречащим Конституции
Правительственная комиссия одобрила проект закона Минфина «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», несмотря на критику Минюста. Он посчитал его нормы противоречащими Конституции и неточными, сообщили «Ведомости».
В целом министерство законопроект завизировало, но озвучило несколько вопросов. Во-первых, в него не внесли конкретных оснований для освобождения некоторых добывающих отраслей. Во-вторых, признание в качестве налоговой базы сверхприбыли прошлых лет придаст обратную силу нормам, которые регулировали эти правоотношения, что в Минюсте посчитали противоречащим основному закону.
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На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности документ одобрили с изменением в части освобождения от сбора пользователей режима единого сельскохозяйственного налога. Просьбы других профильных министерств сделать поблажки для предприятий из их отраслей, например, IT, медицинских и образовательных компаний, резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, отклонили.
Компании предложили обложить налогом по ставке 10% от суммы, на которую их прибыль в 2021–2022 годах превысила показатели 2018–2019 годов. Тем, кто уплатит налог на сверхприбыль с 1 октября по 30 ноября 2023 года, сделают скидку на 5%.
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