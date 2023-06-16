Деньги 16 июня 2023, 18:37 Министр финансов Силуанов заявил, что страны G7 пострадают первыми, если запретят экспорт товаров в Россию

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Если страны G7 все же примут решение о том, чтобы запретить экспортировать товары в Россию, они, в первую очередь, пострадают сами. Об этом RT рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Мне кажется, всегда логика любой страны — продвинуть свой товар на внешние рынки, чтобы продать побольше, хорошо заработать и в целом использовать сферу торговли для достижения своих экономических задач и целей. Если, например, Европа полностью откажется от такого крупного рынка, как Россия, она сама же и понесёт ущерб», — подчеркнул Силуанов.

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Он добавил, что Россия при этом найдет выход из ситуации и не слишком пострадает. Она сможет покупать товары другими путями. Например, с помощью дружественных стран.

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