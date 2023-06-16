Деньги 16 июня 2023, 16:13 Министр финансов Силуанов заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики вредят авторам этих идей

Читать 360tv в

Те, кто пытаются призвать к исключению России из мировой экономики, сами потом страдают от последствий этих идей. Об этом RT рассказал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в итоге европейцы переживают инфляцию, растущие цены на продукты и энергоресурсы. Это влияет на качество жизни людей и их настроения.

Реклама

«Как я уже сказал, в прошлом году у нас началась структурная трансформация и мы получили своего рода антитела, тогда как наши уже бывшие партнеры сегодня начинают болеть», — сказал министр.

Авторы: