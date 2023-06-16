Деньги 16 июня 2023, 16:15 Министр финансов Силуанов заявил, что доллар в мире заменяют более надежные расчетные единицы

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В связи с нестабильностью доллара в мире наблюдается тенденция на замену американской валюты более надежными расчетными единицами. Об это RT в рамках ПМЭФ рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«В долларах котируются мировые цены на продукцию нашего экспорта. К американской валюте привыкли, но процесс трансформации и замены доллара на другие, более надежные расчетные единицы уже начался», — подчеркнул министр.

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Однако он подчеркнул, что не идет речи о том, что доллар стал никому не нужен. Просто в сложившихся обстоятельствах у других валют тоже появился шанс.

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