16 июня 2023, 16:15
Министр финансов Силуанов заявил, что доллар в мире заменяют более надежные расчетные единицы
В связи с нестабильностью доллара в мире наблюдается тенденция на замену американской валюты более надежными расчетными единицами. Об это RT в рамках ПМЭФ рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
«В долларах котируются мировые цены на продукцию нашего экспорта. К американской валюте привыкли, но процесс трансформации и замены доллара на другие, более надежные расчетные единицы уже начался», — подчеркнул министр.
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Однако он подчеркнул, что не идет речи о том, что доллар стал никому не нужен. Просто в сложившихся обстоятельствах у других валют тоже появился шанс.
ПМЭФ-2023
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