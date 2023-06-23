Деньги 23 июня 2023, 13:37 Министр финансов Силуанов заявил, что активы уходящих иностранных компаний попадут на биржу

Читать 360tv в

Российские компании, которые покупают активы уходящих из страны зарубежных, теперь должны будут размещать 20% их акций на бирже. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передали «Известия».

Как добавило АБН, власти рассчитывают, что эта мера положительно скажется на финансовом рынке и простимулирует его. Кроме того, создаст ряд новых возможностей для инвестиций.

Авторы: