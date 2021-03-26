Министр финансов Силуанов рассказал о своих принципах семейного бюджета

Министр финансов Антон Силуанов в рамках всемирной акции Global Money Week рассказал о своих принципах семейного бюджета, а также о личном отношении к деньгам, написал сайт kp.ru.

«Какие принципы семейного бюджета у министра финансов? Тратить, исходя из того, что есть или из прогноза — это основной принцип любой семьи. Осуществлять необдуманные траты или жить с принципом „авось там все рассосется“ — так не получается в жизни», — отметил Силуанов.

По его словам, важно всегда соизмерять свои потребности с реальными возможностями. Министр добавил, что деньги не являются самоцелью. Как он считает, можно иметь много средств и не быть удовлетворенным. При этом, люди, у которых денег мало, часто позитивны и получают удовольствие от жизни.