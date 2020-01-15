Министр финансов РФ подсчитал расходы на социальные меры

Силуанов предположил, что для проведения обозначенных мер потребуется порядка 450 миллиардов рублей дополнительных расходов из рассчитанного на 2020 год бюджета.

«По нашим оценкам, это от 400 до 450 млрд рублей дополнительной нагрузки на бюджетные расходы в текущем году. Где мы будем искать эти средства? В первую очередь за счет определения приоритетов тех расходов, которые уже есть. Есть предложения, за счет чего внутри текущего года найти соответствующие средства», — пояснил министр.

Государственный деятель предложил использовать ресурсы, которые не применили в прошлые годы.

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