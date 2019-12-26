    26 декабря 2019, 15:35

    Министр экономики рассказал, чем Россия привлекает инвесторов

    Ольга Ситникова

    Министр экономического развития России Максим Орешкин подчеркнул, что Россия станет привлекательной для инвесторов. Об этом сообщил сайт RT.

    «В значительной степени так и есть. У нас пока нет окончательных цифр касательно инвестиционной деятельности, но, по нашим ожиданиям, показатели соотношения между объемом инвестиций и ВВП будут самыми высокими за много лет», — пояснил Орешкин.

    Министр обратил внимание на рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. В его списке Россия постепенно переходит на более высокие позиции.

    «Разумеется, перед нами стоит еще много вопросов. Нам предстоит завершить целый ряд масштабных реформ. В настоящий момент, например, ведется работа над реформой контрольно-надзорной деятельности. Это своего рода гильотина, которая избавит нас от устаревших требований. Мы предпринимаем множество мер, которые помогут сделать деловую среду еще лучше», — уточнил Орешкин.

    Он заметил, что Минэкономразвития установило прогноз по росту российского ВВП в 2020 году на уровне 1,7%.