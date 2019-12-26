Министр экономики рассказал, чем Россия привлекает инвесторов

«В значительной степени так и есть. У нас пока нет окончательных цифр касательно инвестиционной деятельности, но, по нашим ожиданиям, показатели соотношения между объемом инвестиций и ВВП будут самыми высокими за много лет», — пояснил Орешкин.

Министр обратил внимание на рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. В его списке Россия постепенно переходит на более высокие позиции.

«Разумеется, перед нами стоит еще много вопросов. Нам предстоит завершить целый ряд масштабных реформ. В настоящий момент, например, ведется работа над реформой контрольно-надзорной деятельности. Это своего рода гильотина, которая избавит нас от устаревших требований. Мы предпринимаем множество мер, которые помогут сделать деловую среду еще лучше», — уточнил Орешкин.

Он заметил, что Минэкономразвития установило прогноз по росту российского ВВП в 2020 году на уровне 1,7%.