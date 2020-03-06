Министерство труда: работники на карантине из-за коронавируса получат выплаты по больничным
В российском Министерстве труда пояснили, что сотрудники, которые вышли на карантин из-за коронавируса, получат выплаты по больничным. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — пояснили в ведомстве.
По информации ИА НСН, на данный момент из-за карантина от работы отстраняют отдельных сотрудников. В Министерстве убеждены, что изменять базовые основы системы социального страхования пока нет смысла.
Ранее специалисты рассказали, как оформить больничный в период двухнедельного карантина или домашней самоизоляции из-за коронавируса.