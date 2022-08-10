Министерства попросили Минфин о дополнительном выделении 5 триллионов рублей

Российские министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Они хотят ежегодно получать от кабмина еще порядка пяти триллионов рублей. Об этом сказано в сообщении Минфина по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Также об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, уточнил RT.

«Формирование проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», — сказал Силуанов.

Он отметил, что плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. При формировании его параметров в данных условиях обеспечивается сбалансированный подход., который предполагает временное использование средств Фонда национального благосостояния, оптимизацию расходных обязательств «на принципах повышения их результативности для содействия скорейшей адаптации экономики и перестройки хозяйственных отношений», а также мобилизацию доходных источников.

Министерства и ведомства в прошлом году запрашивали дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2022–2024 годах в размере трех триллионов рублей.