Минимальную цену на игристое предложили поднять на 18%

Производители игристых вин захотели поднять минимальную розничную цену на свой продукт. Для этого они обратились к министру Антону Силуанову с предложением пересмотреть нижний порог стоимости.

Виноделы решили поднять МРЦ с 169 рублей за 0,75 литра до 199 за такой же объем, передала газета «Известия» содержание письма Ассоциации производителей игристых вин, направленного чиновникам.

Цену на игристое вино в последний раз в Минфине поднимали в ноябре прошлого года. Тогда минимальная стоимость этого продукта была увеличена с 164 рублей до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. При этом, по информации «Известий», минимальная стоимость шампанского напрямую с завода равна 118 рублям за такой же объем, производители захотели поднять ее до 140 рублей.

Свое желание поднять цены представители ассоциации объяснили тем, что те производители, которые хотят сохранить качество своей продукции, не смогут уложиться в настоящие минимумы по цене из-за повышения акцизов на виноград и другое сырье с 1 января, потому что магазины требуют продавать им продукцию по действующим минимальным ценам.

Акцизы на виноград в России с 1 января повысятся примерно на 3,3%. В Минфине пообещали рассмотреть обращение поставщиков.