Минцифры разъяснило, как отличить мошенническую рассылку от реальных писем от госуслуг

Официальные рассылки от портала госуслуг носят общий информационный характер и не запрашивают данные пользователей. Также они могут содержать поздравления с днем рождения.

«Но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, слова которого приводятся в сообщении министерства. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что сообщения пользователям приходят только в личный кабинет на портал и в виде push-уведомлений в приложение. Если у вас возникают какие-то проблемы, то следует обратиться в поддержку, заметил Качанов.

Он рассказал, что Минцифры на постоянной основе проводит мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. Однако на большинстве страниц такого типа нет какого-либо наполнения. Часть из этих ресурсов блокируется по запросу.

Он сообщил, что подобная блокировка может проводиться только в соответствии с международными нормами и нормативными актами. Если вы обнаружили мошеннический сайт, добавил замглавы Минцифры, следует обратиться к своему провайдеру.

Как ранее говорилось, мошенники придумали новую схему обмана: они стали рассылать письма под видом сообщений от портала госуслуг по социальным выплатам. Такие письма ведут на фишинговые сайты.