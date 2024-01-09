Деньги 09 января 2024, 23:16 Минфин введет ограничения на вывоз золота из страны для физлиц Замглавы Минфина Моисеев анонсировал ограничения на вывоз золота физлицами Unsplash

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Минфин ведет разработку постановления правительства, которое ограничит вывоз золота из страны физическими лицами, сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Проект должен выйти к концу квартала.

Моисеев заявил, что введение привязанной к курсу рубля экспортной пошлины для вывозящих золото компаний заставило их искать обходные пути. По словам замглавы Минфина, с октября наблюдается резкий рост закупок золота внутри страны и его вывоза за границу отдельными лицами.

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«Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% – там в зависимости от курса разный процент – если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», – признал Моисеев.

Замминистра отметил, что нашедшие лазейки в экспортных правилах не нарушают закон, поэтому Минфину понадобился новый инструмент контроля. Ограничение на вывоз золота будет выражено в фиксированных объемах, которые, по словам Моисеева, будут «небольшим».

Ранее Моисеев заявил, что ограничение на экспорт золота также предложила ввести Федеральная таможенная служба.