Минфин оценил влияние нефти на уровень расходов бюджета | 360°

Деньги 28 октября 2022, 01:09 Минфин оценил влияние нефти на уровень расходов бюджета Минфин: цена на нефть на уровень расходов бюджета влиять не будет

Читать 360tv в

В российском Минфине разъяснили «Абзацу», отразится ли стоимость нефти на расходах бюджета.

В ведомстве уточнили, что проект федерального бюджета сформировали с учетом постепенной нормализации бюджетной политики и возврату к 2025 году к бюджетному правилу.

Реклама

«Непосредственно цена на нефть на уровень расходов бюджета влиять не будет», — заверили в Минфине.

Реклама