Минфин оценил влияние нефти на уровень расходов бюджета | 360°

28 октября 2022, 01:09
Минфин оценил влияние нефти на уровень расходов бюджета
Минфин: цена на нефть на уровень расходов бюджета влиять не будет
В российском Минфине разъяснили «Абзацу», отразится ли стоимость нефти на расходах бюджета.
В ведомстве уточнили, что проект федерального бюджета сформировали с учетом постепенной нормализации бюджетной политики и возврату к 2025 году к бюджетному правилу.
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«Непосредственно цена на нефть на уровень расходов бюджета влиять не будет», — заверили в Минфине.
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Минфин РФ
Нефть
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