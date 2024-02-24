Деньги 24 февраля 2024, 01:00 Минфин США заявил, что санкции не окажут негативного влияния на американскую экономику США заявили, что их экономика не пострадает от санкций против других стран Freepik

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Американская экономика не пострадает от последствий применения санкций в отношении других стран. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.

По его словам, такого мнения придерживается администрация Белого дома. В Вашингтоне также считают, что им удастся сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты.

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С точки зрения чиновника, роль доллара «будет определяться мощью нашей экономики». Что касается рестрикций в отношении других государств, то они будут применяться «эффективно, точечно и на многосторонней основе», резюмировал Адейемо.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств. Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.