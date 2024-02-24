24 февраля 2024, 01:00
Минфин США заявил, что санкции не окажут негативного влияния на американскую экономику
США заявили, что их экономика не пострадает от санкций против других стран
Американская экономика не пострадает от последствий применения санкций в отношении других стран. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.
По его словам, такого мнения придерживается администрация Белого дома. В Вашингтоне также считают, что им удастся сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты.
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С точки зрения чиновника, роль доллара «будет определяться мощью нашей экономики». Что касается рестрикций в отношении других государств, то они будут применяться «эффективно, точечно и на многосторонней основе», резюмировал Адейемо.
Ранее сообщалось, что Министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств. Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.
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