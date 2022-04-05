Министерство финансов США не даст разрешения проводить долларовые платежи по суверенному долгу РФ в американских банках. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что действующий режим санкций в отношении РФ не запрещает долларовые платежи при обслуживании госдолга по меньшей мере до истечения соответствующей лицензии. Срок ее действия заканчивается в конце мая.

16 марта РФ должна была выплатить около 117,2 миллиона долларов по двум выпускам суверенных еврооблигаций, что представляло первый платеж по внешнему долгу государства после разморозки некоторого количества резервов. Российский Минфин сообщил, что соответствующее платежное поручение было исполнено.

На минувшей неделе Минфин объявил о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что из-за санкций западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Таковы были данные на 13 марта. Министр заявил, что действия Запада можно расценить как попытку организовать искусственный дефолт.