Минфин США наложил санкции еще на два российских банка

США включили в санкционный список Альфа-Банк и Московский кредитный банк. Такое заявление сделали в Министерстве финансов США.

Президент США Джо Байден вечером 24 февраля заявил, что Вашингтон вводит против Москвы ряд жестких санкций. Кроме того, американский лидер намерен ввести ограничения против президента РФ Владимира Путина.

Согласно официальным данным, Байден ввел санкции против нескольких крупных российских банков. Среди них — «Сбер», Газпромбанк, ВТБ. Кроме того, под ограничения попали также и Альфа-Банк вместе с Московским кредитным банком.

Санкции, которые США ввели против банка ВТБ, никак не отразятся на счетах и вкладах его клиентов. Такое заявление ранее сделали в пресс-службе организации. Кроме того, как отметили в банке, ограничения со стороны США не затронут вклады в долларах и евро.