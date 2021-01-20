Минфин США может обрушить доллар

Экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая вскоре может стать министром финансов США, способна обрушить доллар в долгосрочной перспективе. Она уже сделала громкое заявление, которое отразится на американской национальной валюте.

Как пишет Bloomberg, Джанет Йеллен призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику. Инвесторы могут воспринять это заявление как зеленый свет на долгосрочный нисходящий тренд доллара.

Она также выступила в конгрессе с просьбой принять дополнительные меры по поддержке экономики во время пандемии. Йеллен всегда была сторонницей рыночного курса доллара, сообщают аналитики американского издания.

Валютный стратег и аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил отметил, что слова Джанет Йеллен означают, что правительство США не будет препятствовать рыночному снижению курса доллара.

В начале 2021 года американская валюта упала до двухлетнего минимума к основным мировым валютам. Во вторник, 19 января, после открытия Московской биржи американская валюта потеряла 34 копейки от своего курса.