Минфин США может обрушить доллар
Как пишет Bloomberg, Джанет Йеллен призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику. Инвесторы могут воспринять это заявление как зеленый свет на долгосрочный нисходящий тренд доллара.
Она также выступила в конгрессе с просьбой принять дополнительные меры по поддержке экономики во время пандемии. Йеллен всегда была сторонницей рыночного курса доллара, сообщают аналитики американского издания.
Валютный стратег и аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил отметил, что слова Джанет Йеллен означают, что правительство США не будет препятствовать рыночному снижению курса доллара.
В начале 2021 года американская валюта упала до двухлетнего минимума к основным мировым валютам. Во вторник, 19 января, после открытия Московской биржи американская валюта потеряла 34 копейки от своего курса.