Деньги 19 июля 2023, 17:04 Минфин спрогнозировал рост доходов в российский бюджет Силуанов: Минфин ждет, что ненефтегазовые доходы России превысят план в 2023–2024 годах РИА «Новости»

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Министерство финансов спрогнозировало увеличение поступлений в бюджет, в том числе за счет ненефтегазовых доходов. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, его процитировал RT.

Министр ответил на вопрос, ожидают ли в ведомстве превышения планов доходов в российский бюджет в 2023 и 2024 годах.

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«Достаточно существенное — ненефтегазовых доходов», — ответил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что, по предварительным расчетам, расходы бюджета в следующем году тоже превысят плановые значения. Это обусловлено ростом доходов, пояснил министр.

По словам Силуанова, расходы могут вырасти на сумму увеличения поступлений. Состояние российской макроэкономики улучшилось, поэтому ситуация с доходами в бюджет с каждым годом тоже должна улучшаться, подытожил глава министерства финансов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил возможность сокращения госбюджета по некоторым статьям. Он отметил, что это не коснется реализации нацпроектов, поскольку они остаются в приоритете.