Минфин составил прогноз цен на нефть в 2020–2021 годах

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в первом квартале), в следующем — немногим больше», — сказал он.

В федеральный бюджет 2020 года была заложена средняя цена на нефть Urals в размере 42,4 доллара за баррель. В апреле стоимость российской нефти падала ниже 10 долларов, что является минимальным показателем с 1999 года.

В марте–апреле 2020 года мировые цены на нефть рухнули из-за резкого снижения спроса на фоне пандемии коронавируса и из-за неудачных переговоров в ОПЕК+ по дальнейшему снижению нефтедобычи. С 1 мая вступило в силу новое, более жесткое соглашение по уменьшению добычи нефти. Цены на нее начали расти.

По словам Силуанова, нынешняя сделка ОПЕК+ лучше предыдущей, поскольку в переговорах участвовали все нефтедобывающие страны, включая США.

Министр добавил, что в России «создали необходимые финансовые буферы», дающие возможность прожить даже при цене 10 долларов за баррель Urals.