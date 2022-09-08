Минфин сообщил, что не рассматривает возможность выкупа акций российских компаний у недружественных компаний | 360°

Деньги 08 сентября 2022, 08:39 Поделиться Telegram

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Viber Минфин сообщил, что не рассматривает возможность выкупа акций российских компаний у недружественных компаний Замминистра финансов Моисеев: выкупа акций РФ у недружественных нерезидентов не будет РИА «Новости»

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Министерство финансов РФ не рассматривает возможность выкупа акций российских компаний у недружественных нерезидентов. Об этом рассказал в интервью РБК замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«Нет, выкуп не рассматривается», — заявил он.

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По словам Моисеева, со связанными с находящимися у нерезидентов из недружественных стран акциями российских компаний пока не принято никаких решений. Но рассматриваются несколько вариантов.

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Ранее Алексей Моисеев сказал, что доллар и евро стали токсичными в России, им на смену приходят валюты дружественных стран. Так, Минфин РФ рассматривает национальную валюту ОАЭ дирхам, турецкую лиру и ряд других.

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