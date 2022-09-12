Профицит бюджета России превысил 130 миллиардов рублей | 360°

Деньги 12 сентября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Профицит бюджета России превысил 130 миллиардов рублей Минфин России оценил профицит бюджета в 137,4 млрд рублей РИА Новости

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Доходы казны превысили 17,6 триллиона рублей, а профицит достиг 137,4 миллиарда. Предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь — август 2022 года опубликовал Минфин России.

Объем доходов оценили в 17,6 триллиона рублей, расходов — почти в 17,5 триллиона. Это 70,4 и 73,7% от прогноза соответственно. Профицит составил 137,4 миллиарда рублей.

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Наибольшую сумму казна получила от Федеральной налоговой службы — 12,2 триллиона рублей. На втором месте оказалась Федеральная таможенная служба, на третьем — другие органы власти, вместе взятые. На них пришлось почти 4,3 и 1,1 триллиона рублей.

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Министр финансов России Антон Силуанов признался, что работа над новым бюджетом на ближайшие три года станет самой сложной в его карьере. В план расходов предстоит заложить деньги на обеспечение технологического суверенитета страны, так как из-за санкций возникли проблемы. Кроме того, в документ заложат объемы экспорта энергоносителей, которые в нынешних условиях постоянно меняются.

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