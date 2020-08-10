Минфин России отчитался по бюджетам регионов. Ситуация с налоговыми поступлениями улучшилась почти везде
«В текущем году существенно увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета — до 1,4 миллиарда рублей (на 498 миллиардов рублей или на 56% больше уровня 2019 года), что составляет 22% от доходов субъектов федерации», — говорится в сообщении министерства финансов России.
Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что каждый пятый рубль доходов бюджетов регионов приходится на федеральные дотации и иные меры поддержки.
«Во многом за счет федеральной поддержки с начала года более чем в 1,5 раза (на 51%) увеличились региональные расходы капитального характера, в частности, на строительство и оборудование объектов здравоохранения», — сказал Силуанов и добавил, что в сложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов.
Сейчас Минфин следит за сбалансированностью региональных бюджетов. По мере необходимости субъектам оказывают дополнительную финансовую поддержку.
Ранее Силуанов сообщил, что с начала пандемии семьи с детьми получили от государства дополнительные выплаты в общем размере более 555 миллиардов рублей. Выплаты выдавали без проволочек благодаря четкой расстановке приоритетов и автоматизации.