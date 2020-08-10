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    10 августа 2020, 14:24

    Минфин России отчитался по бюджетам регионов. Ситуация с налоговыми поступлениями улучшилась почти везде

    Андрей Иванов

    Динамика поступлений в региональные бюджеты улучшилась за последний месяц. Отставание сократилось с 9% до 7%. Ситуация выровнялась в 67 регионах — это 80% всех российских субъектов. Поступлений стало больше за счет федеральной помощи во время пандемии коронавируса.
    Минфин России отчитался по бюджетам регионов. Ситуация с налоговыми поступлениями улучшилась почти везде

    «В текущем году существенно увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета — до 1,4 миллиарда рублей (на 498 миллиардов рублей или на 56% больше уровня 2019 года), что составляет 22% от доходов субъектов федерации», — говорится в сообщении министерства финансов России.

    Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что каждый пятый рубль доходов бюджетов регионов приходится на федеральные дотации и иные меры поддержки.

    «Во многом за счет федеральной поддержки с начала года более чем в 1,5 раза (на 51%) увеличились региональные расходы капитального характера, в частности, на строительство и оборудование объектов здравоохранения», — сказал Силуанов и добавил, что в сложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов.

    Сейчас Минфин следит за сбалансированностью региональных бюджетов. По мере необходимости субъектам оказывают дополнительную финансовую поддержку.

    Ранее Силуанов сообщил, что с начала пандемии семьи с детьми получили от государства дополнительные выплаты в общем размере более 555 миллиардов рублей. Выплаты выдавали без проволочек благодаря четкой расстановке приоритетов и автоматизации.

    Новости SMI.FM