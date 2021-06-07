Минфин РФ подготовит стимулы для перевода валютной ликвидности из доллара в евро

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев рассказал о планах разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Наша, может быть, первая цель — сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро», — подчеркнул Тимофеев.

По его словам, у России для этого есть все основания, что будет касаться ликвидности валютного обмена. Он добавил, что нужна большая комплексная работа для продвижения всей экономики дальше от американской валюты.

«Царьград» напомнил, что ранее министр финансов Антон Силуанов объявил о намерении изменить структуру ФНБ и отказаться от доллара.