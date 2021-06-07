Минфин РФ исключил вариант с запретом на расчеты в долларах

В Министерстве финансов РФ обозначили, что регуляторное стимулирование сокращения использования доллара в расчетах не может включать в себя запреты на использование американской валюты. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минфине отметили, что в международных расчетах переход с доллара на рубли и национальные валюты государств — торговых партнеров происходит естественным путем. Ведомств поддерживает такой переход. Отмечается, что разрабатываются соответствующие регуляторные стимулы.

«Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — цитирует пресс-службу «Царьград».