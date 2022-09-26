Минфин решил поднять экспортные пошлины на уголь ради дополнительных 30 миллиардов рублей в год — «Коммерсант» | 360°

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Минфин решил поднять экспортные пошлины на уголь ради дополнительных 30 миллиардов рублей в год — «Коммерсант»

«Коммерсант»: российские власти нашли способ собрать дополнительные 30 миллиардов рублей

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Минфин России решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор. Ведомство подготовило поправки к Налоговому кодексу, которые изменяют цену отсечения при взимании акциза на сталь до 30 тысяч рублей за тонну вместо прежних 300 долларов, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Цену отсечения будут корректировать задним числом — с 1 августа. Сейчас акциз обнуляется, если экспортная стоимость сляба опускается ниже 300 долларов за тонну. Теперь цена отсечения составит 30 тысяч рублей.

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Министерство считает, что из-за этого изменения бюджет в 2022 году недосчитается 29,4 миллиарда рублей доходов. Зато с 2023 года ведомство прогнозирует сборы акциза в размере 38 миллиардов рублей в год.

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Источники издания в сталелитейном секторе назвали корректировку акциза на жидкую сталь важной мерой, но предостерегли от рисков. Нет уверенности, что при текущей себестоимости производства цены 30 тысяч рублей будет достаточно для обеспечения рентабельности.

Ранее сообщалось, что российские власти для покрытия дефицита бюджета задумались над введением экспортной пошлины на уголь. Механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. На первом этапе предполагается введение цены отсечения, при превышении которой пошлина вступает в силу.

Минфин РФ

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