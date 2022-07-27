Минфин разъяснил новации по НДФЛ для работающих за границей россиян

Основной целью предложенных новаций в налоговой сфере является исключение практики невыплаты НДФЛ дистанционными работниками, рассказали в пресс-службе Минфина. Предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний, добавили в министерстве.

В Минфине рассказали, что в отечественных компаниях становится все больше «удаленных» сотрудников. Часто они находятся за пределами России.

В законодательстве предлагается уточнить, что доходы в виде вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей дистанционных работников российских компаний относятся к доходам от источников в России Минфин России

Новинки не коснутся ставки НДФЛ и изменения критериев признания физических лиц налоговыми резидентами России, подчеркнули в министерстве.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, эта мера позволит сохранить налоговых резидентов. Депутат поддержал инициативу Минфина.