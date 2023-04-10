Деньги 10 апреля 2023, 09:24 Минфин рассмотрит повышение налога на уголь в четвертом квартале Минфин РФ рассматривает увеличение НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года РИА «Новости»

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Минфин России не исключает возможности повышения к концу года налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь. Это произойдет при условии хороших финансовых показателей в первом квартале, сообщила газета «Коммерсант».

«Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал», — сказали изданию в Минфине.

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В ведомстве уточнили, что нововведение не затронет экспортных пошлин на уголь.

По данным Росстата, в 2022 году прибыль угольных компаний выросла на 10%, до 821,1 миллиарда рублей. При этом доля прибыльных компаний уменьшилась почти на 3% — до 67,3%.

Ранее Россия ограничила дисконт на нефть марки Urals к Brent по нефтяным налогам. Оно составит 34 доллара за баррель. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.