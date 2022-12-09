Деньги 09 декабря 2022, 00:05 Минфин рассказал о «неплохих заработках» казначейства России Глава Минфина Силуанов: федеральное казначейство России сейчас «неплохо зарабатывает» РИА «Новости»

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Министр финансов России Антон Силуанов назвал федеральное казначейство четвертым администратором по привлечению доходов, которое «неплохо зарабатывает». Об этом глава ведомства рассказал в фильме «Казначейство 3.0» в эфире «Россия 24».

«Казначейство, кстати, очень неплохо зарабатывает в последнее время. Является четвертым администратором по привлечению доходов. А это и заработок для субъектов РФ, заработок для федерального бюджета», — отметил он.

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По словам руководителя федерального казначейства Романа Артюхина, в 2022 году «по данным на 1 октября сумма, которую начислили в качестве доходов субъектов федерации составила 135 млрд рублей».

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Единая централизованная система органов федерального казначейства была образована в 1992 году. А в 2005 году в рамках реформирования его выделили из состава Министерства финансов и преобразовали в отдельную федеральную службу.

Ранее стало известно, что международные резервы России составили 571,3 миллиарда долларов 2 декабря. Центробанк сообщил, что за неделю сумма выросла на 3,8 миллиарда долларов.